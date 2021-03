Overvolle agenda’s bij kappers, schoonheidssalons en rijscholen

Kappers, schoonheidssalons, masseurs, nagelstudio’s en rijscholen zijn druk met de planning, want woensdag mogen ze na bijna drie maanden weer open. De sekswerkers en zonnestudio’s moeten als enige wachten, en tegen dat besluit protesteren ze.

Bij kappers kan de wachttijd tot een knipbeurt al oplopen tot enkele weken. “De telefoon staat roodgloeiend”, zegt de woordvoerster van kappersbranchevereniging ANKO. De sluiting van de kappers heeft langer geduurd dan de eerste lockdown en anders dan de vorige keer kunnen kappers ‘s avonds niet langer openblijven vanwege de avondklok.

De keten Kinki kappers zegt uit te kijken naar de drukte. “Het wordt hard werken, er staan al tienduizenden afspraken gepland”, vertelt de woordvoerster. Een deel van de kappers zal ook op zondag open gaan, “maar dat hangt van de gemeente af, dat is niet overal toegestaan”.

De ANBOS Brancheorganisatie Schoonheidsverzorging hoort van leden dat zij “blij en opgelucht” zijn dat ze weer open mogen. “Het was ook hard nodig, alle reserves en spaargelden zijn aangesproken om de boel overeind te houden”, verklaart de woordvoerster. De agenda’s stromen vol. Bij gezichtsbehandelingen kan de klant het mondkapje afdoen als hij of zij eenmaal in de stoel zit.

Alle jongeren die net achttien jaar zijn geworden en staan te popelen om hun rijbewijs te halen, moeten nog even geduld hebben. De wachttijden kunnen oplopen tot wel vijftien tot twintig weken, vertelt de woordvoerder van de Vereniging Rijschool Belang (VRB). “Wie op korte termijn gaat afrijden, heeft voorrang bij het inplannen van rijlessen. En wie zijn theorie-examen al heeft gehaald, krijgt ook voorrang.”

Dat is tegelijkertijd een zorg van de VRB, want het is “voorlopig nog niet mogelijk om theorie-examen te doen, dus dat gaat ophopen”, aldus de woordvoerder. Dit geldt ook voor de theoretische nascholing voor beroepschauffeurs die bijvoorbeeld een bus of vrachtwagen besturen. “In september moeten velen de nascholing afgerond hebben, maar het is de vraag of dat gaat lukken.”

Masseurs, nagelstudio’s en tatoeëerders mogen ook allemaal woensdag weer klanten ontvangen, maar sekswerkers en zonnestudio’s nog niet. Zonnestudio’s zijn door de overheid bestempeld als ‘publieke ruimte’ en moeten daarom gesloten blijven. De brancheorganisatie van zonnestudio’s is het daar niet mee eens en heeft daarom een kort geding aangespannen tegen de overheid.

Ook sekswerkers verzetten zich tegen het besluit dat zij gesloten moeten blijven. Zij vinden de redenen van het kabinet ongegrond. “Dat het werken op afspraak en het verstrekken van persoonsgegevens moeizamer gaat, is onjuist”, aldus de Vereniging Exploitanten Relaxbedrijven (VER). Zo kunnen klanten “in clubs en privéhuizen sinds 1 juli 2020 alleen langskomen op afspraak” en “bij escortbedrijven is er altijd registratie van de klant, anders kan de afspraak niet tot stand komen”, staat in een brief van de VER aan premier Mark Rutte.

Daarnaast schrijft de VER dat sekswerkers de RIVM-richtlijnen volgen en dat er sinds vorig jaar zomer “geen besmettingshaarden zijn geconstateerd”. Als protestactie komen sekswerkers dinsdag met een ‘peepshow op wielen’ naar de Hofplaats, een plein naast het gebouw van de Tweede Kamer.