Pannenkoekenrestaurants zetten dinsdag terrassen buiten

Pannenkoekenrestaurants sluiten zich aan bij de landelijke actie om dinsdag 2 maart de terrassen buiten te zetten, maar gaan niet bedienen. Daarmee geven ze gehoor aan de landelijke actie van een groep van 65 actievoerende horecaondernemers. Dat laat Ewout Mampaey, voorzitter van de Vereniging Erkende Pannenkoekenrestaurants weten.

“Het wordt afhalen en een plekje zoeken op het terras”, zegt Mampaey, die wijst op de discussie die nu gevoerd wordt over wel of niet open gaan van de horeca. Johan de Vos, vicevoorzitter van de horeca-afdeling van Koninklijke Horeca Nederland in Breda en bedenker van de actie, stelde maandag zijn eerdere oproep tot ook het bedienen op de terrassen bij naar alleen de terrassen buiten zetten. Mampaey snapt dat wel: “Nu ben je de discussie voor over of je nou wel of niet open bent. Je voorkomt dat je gegarandeerd een boete krijgt.”

Want met het buiten zetten van de terrassen verandert er wat hem betreft weinig. “Ik vraag me af wat er juridisch niet aan zou mogen, je bent verder niet open. Nu gaan de mensen aan dezelfde terrastafels zitten, ze maken gebruik van hetzelfde toilet. Het uitgangspunt van de ondernemer is om te laten zien dat het verantwoord kan. De discussie is er toch al, de verdeeldheid wordt alleen maar groter”, zegt Mampaey. Mampaey hoopt dat het kabinet met snellere steunmaatregelen en perspectief komt.

Volgens Mampaey wordt de actie door pannenkoekrestaurants goed gesteund. “We doen dit om aan te geven dat het echt niet meer te houden is voor de meeste restauranthouders”, zegt Mampaey, die namens 75 pannenkoekenrestaurants spreekt. De mede-oprichter van De Pannenkoe in Bleiswijk en eigenaar van vijf andere vestigingen, wijst erop dat afhalen en bezorgen nu mag, maar dat mensen vervolgens op een bankje in het park gaan zitten met hun bestellingen.

“Ik heb zelf een pannenkoekenvestiging in het park, dat dan ramvol zit”, zegt Mampaey. Er is volgens hem geen enkel argument tegen het open gaan van de horeca. “Het is veel veiliger om op een terras te zitten dan in een park en te doen wat je wil. We hebben het gezien met het ijsweer. Op ieder plasje dat dichtgevroren was zat men bovenop elkaar.” Dat er geen alternatief voor de horeca wordt geboden om verantwoord mee om te gaan, noemt hij onacceptabel.