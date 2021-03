Programma’s partijen zorgen voor meer koopkracht en groei

De meeste politieke partijen zorgen met de maatregelen uit hun verkiezingsprogramma’s voor meer koopkracht voor burgers. Dat meldt het Centraal Planbureau (CPB), dat de plannen van tien partijen op hun eigen verzoek heeft doorgerekend. Met name bij de linkse partijen houden mensen meer over in hun portemonnee.

De plannen van de SP zorgen voor een koopkrachtstijging van 2 procent. De PvdA, D66 volgen met respectievelijk 1,8 en 1,2 procent. Bij GroenLinks, DENK en 50PLUS stijgt de koopkracht met 0,9 procent. Bij de VVD en de ChristenUnie (0,6 procent) en bij het CDA (0,4 procent) vallen de toenames nog kleiner uit. Alleen bij de SGP gaat de koopkracht niet vooruit. Bij ongewijzigd beleid gaat het CPB overigens uit van een lichte daling.

De meeste verkiezingsprogramma’s zorgen voor een hogere economische groei. Die van VVD, D66 en PvdA scoren op dat vlak het hoogst, met een gemiddelde groei van 1,9 procent in de komende vier jaar. De plannen van CDA en SP resulteren volgens het CPB in een groei van 1,7 procent. Die van de SGP en de ChristenUnie zorgen voor een groei van 1,5 procent, evenveel als bij voortzetting van het huidige beleid.

D66 en PvdA slagen er volgens het planbureau het best in de werkloosheid in toom te houden. Die komt bij deze partijen uit op 3,5 procent. Als de SGP of DENK het voor het zeggen krijgt, zou de werkloosheid op 4,5 procent uitkomen, net zoveel als in het zogenoemde basispad. VVD en CDA zitten daar met 4,1 procent tussenin.

De plannen mogen in de meeste gevallen leiden tot hogere economische groei en koopkracht, ze hebben ook grote gevolgen voor de overheidsfinanciën. De staatsschuld loopt het sterkst op bij de VVD en het CDA, tot boven de 61 miljard euro. De PvdA laat de overheidsschuld duidelijk het minst oplopen, tot 55,7 miljard euro.

De sociaaldemocraten laten wel de lasten voor bedrijven veruit het meest stijgen, met bijna 42 miljard euro. Ook bij de SP betalen ondernemingen de rekening, die partij wil hun lasten met 24 miljard euro opschroeven. Bij de VVD en de SGP stijgen de lasten voor bedrijven het minst, met rond de 3,5 miljard euro. De lasten voor gezinnen dalen bij de PvdA juist het sterkst. Bij GroenLinks daarentegen is sprake van een stijging.