Storing bij Belastingdienst, aangifte doen soms niet mogelijk

De Belastingdienst kampt met een storing op de site waardoor het soms niet mogelijk is om aangifte te doen. Een woordvoerder van de fiscus meldt dat nog niet bekend is wat de oorzaak van de problemen is.

Maandag is de eerste dag dat particulieren en ondernemers hun aangiften van de inkomstenbelasting kunnen indienen. Volgens de Belastingdienst komen er wel aangiften binnen, maar lukt het niet bij iedereen.

Ondernemers en consumenten hebben tot 1 mei om de aangifte over 2020 te doen. Daarmee is er volgens de woordvoerder nog wel even tijd, al begrijpt hij dat de situatie vervelend is. Wie voor 1 mei uitstel aanvraagt heeft tot 1 september om aangifte te doen.

De afgelopen tijd viel bij 6,8 miljoen particulieren en 1,5 miljoen ondernemers de blauwe enveloppe op de mat, waarmee ze opgeroepen werden om de inkomstenbelasting op te geven.