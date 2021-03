Strafeisen tot 4 jaar cel voor fataal schietongeluk Amsterdam

De officier van justitie heeft maandag straffen tot vier jaar geëist tegen vier verdachten van een dodelijk schietincident in Amsterdam. Bij dit fatale ongeluk in de wijk Watergraafsmeer op 14 maart vorig jaar kwam hun goede vriend Joey Uiterwijk (23) om het leven.

De mannen waren urenlang aan het klooien met een vuurwapen waarvan ze dachten dat het ongeladen was. Het wapen en de patroonhouder met munitie gingen als speelgoed meermalen rond. Het wapen werd steeds doorgeladen, spelenderwijs haalden de verdachten de munitie erin en eruit.

Het fatale schot raakte het slachtoffer plotseling in zijn hoofd, die ‘voor de grap’ onder schot werd gehouden. De vier verdachten worden aangeklaagd voor dood door schuld. De officier van justitie verwijt ze roekeloosheid, onder invloed van drugs. “Ze hebben als kleine kinderen met een dodelijke vuurwapen zitten spelen.”

Het gebeurde in een woning aan de Lorentzlaan, van de vermoedelijke schutter Shaquille L. (25). “Ik realiseerde me eerst niet wat er was gebeurd. Het drong pas tot me door toen ik bloed uit zijn achterhoofd zag komen”, verklaarde L. maandag in de rechtbank in Amsterdam. Tegen hem eiste de officier van justitie de hoogste straf: vier jaar cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk.

Volgens justitie heeft Xavier F. (23) het wapen, een Glock, meegenomen naar de woning van L. Zelf ontkent hij dat. F. was niet bij het ongeluk aanwezig, omdat hij even naar de supermarkt was. Hij hoorde achttien maanden, waarvan zes voorwaardelijk, tegen zich eisen.

Verdachten maakten die middag met hun telefoons filmpjes van het wapen. De filmpjes werden getoond tijdens de rechtszaak. Een van de video’s komt van de telefoon van Daniel S. (23) uit Hoorn, die het wapen ook zelf in de handen heeft gehad. Justitie eiste vijftien maanden, waarvan vijf voorwaardelijk, tegen S. en medeverdachte Roël G. (24) uit Amsterdam.

Nabestaanden van het slachtoffer lazen indringende slachtofferverklaringen voor. “Je hebt een gat in onze levensharten achtergelaten”, zei een broer over Uiterwijk. Ook de verdachten L. en F. vertelden hoeveel ze Joey missen. “Ik kan niet vaak genoeg zeggen hoe het me spijt”, zei L.