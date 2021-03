Ben jij ondernemer of freelancer in de digitale wereld? Dan doe jij het in deze crisis waarschijnlijk goed!

Met een beetje creativiteit, inventiviteit en flexibiliteit kom je zo door de coronacrisis heen, zo lijken veel mensen te denken. De coronacrisis heeft namelijk geen rem gezet op de flexibilisering en de ondernemingsdrift van Nederland. In de laatste helft van 2020 telde de Kamer van Koophandel meer startende, vooral digitale, ondernemingen dan een jaar eerder. Nu mede door de crisis het aantal werknemers in vaste dienst krimpt, blijkt bovendien de bemiddeling tussen freelancers en opdrachtgevers goud waard.

De Flexconomie

De flexconomie, in de VS ook wel the gig-economy genoemd, lijkt hiermee onomkeerbaar. Zo mag Fiverr, het wereldwijde platform voor freelancers, zich één van de winnaars van de coronacrisis noemen. Het bedrijf presenteerde deze week florissante jaarcijfers die de stormachtige groei van de ‘flexconomie’ bevestigen. Denken in kansen en mogelijkheden is van groot belang om aan het werk te blijven in tijden van crisis. Van ZZP’er naar digital professional, van schoollokaal naar Zoom-klas, van podium naar livestream en van sportschool naar online yoga.

We zijn in een jaar tijd ‘en masse’ aan het digitale werken gewend geraakt. Met veel enthousiasme en doorzettingsvermogen gingen velen van ons aan de slag met een photoshop training, het bouwen of optimaliseren van een eigen website of een digitale snelcursus in het geven van online opleidingen. Niet moeilijk want tegenwoordig heb je met een creative cloud pakket voor beeld- en videobewerking een professionele ‘look’ in een handomdraai. De cloud maakt het bovendien mogelijk om overal vandaan samen met collega’s te werken aan gezamenlijke projecten.

Digitale Nomaden

Of je nu thuis met je laptop op de bank zit of op een tropisch eiland in een hangmat ligt. En dus nam ook het aantal digitale nomads een vlucht tijdens deze crisis in 2020. Volgens onderzoeksbureau MBO groeide het cijfer in de VS bijvoorbeeld van 7.3 miljoen naar 10.9 miljoen in 1 jaar. De economische crisis en de pandemie hebben er bovendien voor gezorgd dat er speciale ‘digital nomad visa’s’ beschikbaar zijn. Deze visa’s maken het voor mensen die vanwege hun werk in het buitenland (kunnen) verblijven gemakkelijker maken om langer legaal te verblijven in een ander land. Plaatsen als Bali, Berlijn en Lissabon waren al langer populaire hotspots voor digitale nomads maar nu heeft Madeira bijvoorbeeld een promotiecampagne, Digital Nomads Madeira Islands, opgetuigd.

Voor digitale Nomads is freelance werken waar vandaan je ook wil, een bewuste keuze. Waren digitale nomads voor de pandemie nog een klein clubje millennials dat zichzelf op Instagram met #DigitalNomadLife promootte, nu is het leven als digitale freelancer mede door Covid-19 een zeer gewilde lifestyle en een serieus carrièrepad geworden. Voor veel meer mensen dan alleen dat clubje hippe Millennials maakt het immers echt niet meer uit waar vandaan ze de klus klaren. Je eigen werkomgeving kiezen in je eigen tijd is het ‘nieuwe werken’ is geworden. En wie kan deze digitale ondernemers en flexwerkers ongelijk geven