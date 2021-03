Eerste coronadode op Schiermonnikoog

Voor het eerst is een inwoner van Schiermonnikoog overleden aan het coronavirus. Het Waddeneiland, de kleinste gemeente van het land, was een van de vier gemeenten waar het virus nog geen levens had geëist. Nu zijn Ameland, Vlieland en Rozendaal de enige gemeenten zonder coronadoden.

Het sterfgeval werd in het afgelopen etmaal doorgegeven aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Informatie over de overleden patiënt is niet naar buiten gebracht. Het is ook niet bekend wanneer de persoon is overleden. Sterfgevallen door corona worden soms met wat vertraging geregistreerd.

De Waddeneilanden bleven door hun ligging lange tijd gespaard bij de corona-uitbraak. Schiermonnikoog was in oktober de laatste gemeente waar het coronavirus werd vastgesteld. Sinds half februari kampt het eiland echter met een uitbraak. In de laatste twee weken testten 25 inwoners van Schiermonnikoog positief.

Sinds het begin van de uitbraak zijn zeker 15.649 Nederlanders overleden aan Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Het werkelijke aantal doden ligt vrijwel zeker hoger. In Rotterdam zijn 805 inwoners overleden aan het virus. Amsterdam telt 686 bevestigde sterfgevallen, Den Haag 519, Eindhoven 299, Tilburg 271 en Utrecht 221.