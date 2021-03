Farmers Defence Force blaast protestactie bij FrieslandCampina af

Boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) gaat woensdagochtend toch niet protesteren bij het hoofdkantoor van zuivelconcern FrieslandCampina in Amersfoort. Volgens de actiegroep is onder melkveehouders onenigheid over de noodzaak van de acties, dus gelast FDF de protestactie af.

FDF beticht het bedrijf onder meer van wanbeleid en kondigde eerder op de dag aan dat het tijd is voor een “grote schoonmaak” bij FrieslandCampina. Eerder riep de boerenactiegroep leden daarom ook op om naar het hoofdkantoor in Amersfoort te gaan. Omdat eensgezindheid bij protesten volgens FDF belangrijk is, kan die actie nu niet meer doorgaan.

FDF staat wel nog steeds achter eerder aangedragen kritiek van melkveehouders op de zuivelcoöperatie. Zo klaagt de groepering dat er te veel managers deel uitmaken van het bedrijf ten opzichte van leden-melkveehouders. Ook wil de groep meer inspraak voor alle leden.

FrieslandCampina kwam eerder op de dag met cijfers over 2020. Daarbij werd bekendgemaakt dat aangesloten melkveehouders niet zoals gebruikelijk een jaarlijkse nabetaling krijgen uitgekeerd vanwege de coronacrisis. De boeren die lid zijn van de coöperatie lopen daardoor tussen de 10.000 en 20.000 euro mis. Ook krijgen de melkveehouders dit keer geen ledenobligaties.

Een woordvoerster van FDF zei dat ook een in september uitgekeerde betaling moet worden terugbetaald aan FrieslandCampina. De ledencertificaten vormen volgens haar een soort pensioenvoorziening voor melkveeboeren. “Het creëert zoveel problemen. Boeren zijn ten einde raad.” Ze zegt dat de financiële problemen bij FrieslandCampina nu worden afgewenteld op de boeren.

Een woordvoerder van FrieslandCampina verklaarde dat het bedrijf het betreurt dat er geen nabetaling komt en er geen ledenobligaties worden uitgekeerd, maar dat de financiële situatie dat nu niet toelaat. Topman Hein Schumacher sprak eerder al van “een enorme domper voor onze leden”. Overigens had FrieslandCampina volgens de woordvoerder de leden eerder al uitgebreid geïnformeerd over de ontwikkelingen en het effect van de coronacrisis op het bedrijf.

De zegsman zegt verder dat FrieslandCampina altijd het gesprek aangaat met leden. De komende tijd vinden ledenvergaderingen plaats.