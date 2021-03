FNV: alle coronasteun moet ook echt naar culturele sector

Van de 150 miljoen euro coronasteun die bedoeld is voor de culturele sector moet ook elke euro daar terechtkomen, stelt FNV Media & Cultuur. “De 150 miljoen is nu geoormerkt als algemeen geld en daardoor kunnen gemeenten het ‘vrij’ besteden. Als het ministerie het labelt als doeluitkering kan elke euro naar de culturele sector”, aldus Martin Kothman, bestuurder FNV Media & Cultuur.

Uit onderzoek van Adviesbureau Berenschot is volgens FNV naar voren gekomen dat het geld, dat gemeenten hebben ontvangen van het ministerie OCW, door hen ook voor andere doelen wordt gebruikt. De FNV vindt dat de 150 miljoen coronasteun voor de culturele sector onmiddellijk omgezet moet worden van een algemene uitkering naar een doeluitkering. Kothman: “Minister Van Engelshoven heeft het bedrag geoormerkt als een algemene uitkering, om administratieve rompslomp bij de gemeenten te voorkomen. Maar administratieve problemen mogen geen excuus zijn. En al helemaal niet als het tot gevolg heeft dat het geld niet bij de werkenden in de culturele sector terechtkomt.”

Het geld is volgens de vakbond hard nodig voor gemeentelijke cultuurinstellingen zoals musea, theaters, concertpodia, bibliotheken en de daar werkzame cultuurmakers en hun ondersteuners. Kothman: “We moeten de culturele sector, die in feite al sinds maart 2020 op slot zit, overeind houden en zorgen dat ze deze zware coronatijd doorkomt. De reserves zijn echt uitgeput en mensen moeten weer perspectief krijgen om in de sector aan de slag te gaan en te blijven.”