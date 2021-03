Hof houdt Thijs H. langer vast, volgende zitting is op 26 maart

Het hof in Den Bosch heeft het voorarrest van Thijs H. dinsdag verlengd. De zaak is aangehouden tot 26 maart. Dan komen advocaten en openbaar ministerie tijdens een nieuwe voorbereidende zitting met nadere onderzoekswensen.

De rechtbank in Maastricht veroordeelde de 29-jarige man uit Brunssum eerder tot 18 jaar cel en tbs met dwangmaatregelen wegens drie moorden in Scheveningen en op de Brunssummerheide vorig jaar mei.

H. heeft bekend dat hij op 4 mei vorig jaar in de Scheveningse Bosjes in Den Haag een 56-jarige vrouw heeft gedood. Drie dagen later sloeg hij toe op de Brunssummerheide, waar hij eerst een 63-jarige vrouw doodstak en korte tijd later een 68-jarige man. De slachtoffers werden plotseling aangevallen en met veel geweld om het leven gebracht.

H. ging in hoger beroep tegen het vonnis. Volgens zijn advocaat Serge Weening was H. volledig ontoerekeningsvatbaar tijdens het doden van de twee vrouwen en de man in mei 2019. Volgens de rechtbank dikte H. symptomen echter aan en kleurde hij gedragingen achteraf in om volledig ontoerekeningsvatbaar te worden verklaard. Dat inkleuren deed hij volgens de rechtbank op basis van op internet gezochte verhalen over symptomen van psychopathie, medicijn- en drugsgebruik.