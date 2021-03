Hoogleraar: proef met Guido Weijers kan niet mislukt zijn

Zo erg is het niet dat een op de vijf bezoekers van een proefvoorstelling van Guido Weijers zich na afloop niet op corona heeft laten testen. Dat zegt Frits Rosendaal, hoogleraar epidemiologie aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). “Als mensen zeggen dat de proef mislukt is, hebben ze het onderzoek niet begrepen. De test ging er niet om te zien of mensen besmet zouden worden, het ging erom hoe mensen zich gedragen, of ze zich aan de voorschriften houden. Als ze tijdens de pauze vergeten afstand te houden, heb je nuttige informatie. Als ze dat niet vergeten, ook. De proef kan niet mislukt zijn.”

De voorstelling van Weijers werd anderhalve week geleden gehouden in het Beatrix Theater in Utrecht. Ongeveer 500 mensen mochten in de zaal zitten. Zo’n 400 van hen hebben zich na afloop laten testen op corona, en niemand van hen bleek het virus te hebben opgelopen. Rosendaal noemt dat “nogal wiedes. Deze mensen zijn van te voren giga getest. Je kunt je daarom afvragen hoe belangrijk en noodzakelijk zo’n test na afloop is. En die honderd anderen, zouden zij allemaal ziek zijn geworden en zich toch allemaal niet hebben laten testen? Het blijft speculeren, maar het zal wel niet.”

Dat niet iedereen zich na afloop heeft laten testen, is volgens Rosendaal ook logisch. “Van te voren heb je er veel voor over om erbij te zijn. Het is spannend en nieuw en je voelt je uitverkoren. Na afloop is dat minder. De boel opruimen na de picknick is altijd moeilijk.”

Toch laat het experiment ook zien dat er nog werk aan de winkel is voordat de samenleving weer open kan. Het publiek bij Guido Weijers heeft zich vrijwillig opgegeven en kreeg er iets bijzonders voor terug. Als mensen zich moeten laten testen voor iets gewoners, bijvoorbeeld om weer naar het werk te kunnen gaan, is de beloning misschien veel kleiner. Rosendaal: “Stel je voor, het is 08.00 uur ’s ochtends, je wil de deur uitgaan, je staat daar met je jas half aan en je vrouw vraagt: ga je dat ding nog in je neus stoppen? Zou jij het doen? En wat als je op een terras wil zitten? Maar dat is precies waar je zulke experimenten voor doet. Dit verhaal is nog niet af.”