Horecaondernemers zetten hun terrassen buiten

Op heel veel plaatsen in het land zetten horecaondernemers dinsdag hun terrassen op straat. Of ze eventuele gasten op het terras ook gaan bedienen moet nog blijken. Tientallen afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) hebben hun leden opgeroepen om er een ‘ludiek’ protest tegen de coronaregels van te maken: wel het terras heropenen, maar geen eten en drinken verkopen, aldus ondernemer Johan de Vos uit Breda, initiatiefnemer van de terrassenactie. De Vos weet zelf nog niet of hij gaat serveren, zei hij maandag.

De horeca is wegens de lockdown al geruime tijd gesloten. Toen vorige week de stadsparken volstroomden met mensen die zelf drank en hapjes meenamen, was de maat voor de horecabazen vol. Zij vinden dat het kabinet heropening van terrassen moet toestaan, omdat dat met tal van coronaregels veel veiliger is dan toestaan dat groepen zich onbeperkt in parken verzamelen. Op de geopende terrassen willen de horecaondernemers laten zien hoe zij veilig werken.

Een aantal burgemeesters is het met de horecaondernemers eens. Maar alle burgemeesters hebben laten weten dat ze niet kunnen toestaan dat er dinsdag bediend wordt op terrassen, omdat dat nu eenmaal verboden is. Zodra dat ergens gebeurt, zal er gehandhaafd worden, zei ook de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad van burgemeesters. Wat burgemeesters gaan doen als gasten met eigen consumpties bij zich op de uitgestalde terrassen gaan plaatsnemen, is niet duidelijk. Sommige burgemeesters, onder wie Ahmed Marcouch van Arnhem, hebben de hele actie ernstig afgeraden om een besmettingspiek te voorkomen.