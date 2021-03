Meer dan miljoen mensen hebben eerste coronaprik gehad

Meer dan een miljoen Nederlanders hebben inmiddels een eerste dosis van een vaccin tegen het coronavirus gekregen. Het aantal eerste prikken steeg afgelopen week naar 1.004.757. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Van hen hebben 331.671 ook al een tweede dosis toegediend gekregen, waarmee ze in elk geval voorlopig tegen het virus beschermd zouden moeten zijn.

In de afgelopen week hebben 209.431 mensen een eerste prik gekregen. Daarnaast ontvingen 112.958 mensen de herhaalprik.

De grootste groep gevaccineerden bestaat uit mensen die werken in de langdurige zorg, zoals verpleeghuizen, revalidatiecentra, gehandicaptenzorg en de wijkverpleging. In die groep hebben bijna 300.000 mensen de eerste prik gekregen en meer dan 190.000 van hen ook al de tweede prik. In die groep zitten ook een paar thuiswonende ouderen, bijvoorbeeld op de Waddeneilanden, die door de GGD’en zijn gevaccineerd.

Bijna 210.000 bewoners van grote en kleine verpleeghuizen en zorginstellingen hebben een eerste prik gekregen, en van hen hebben meer dan 95.000 ook al een tweede dosis toegediend gekregen.

Nederland heeft tot nu toe ruim 2,1 miljoen vaccindoses gekregen, waaronder 1,5 miljoen dosis van het middel Comirnaty, dat door Pfizer en BioNTech is ontwikkeld.

Het RIVM kijkt ook naar de vaccinatiegraad onder thuiswonende ouderen. Die is het grootst bij 85- tot 89-jarigen. In die groep is 68 procent van alle mensen gevaccineerd. Bij 90-plussers is 61 procent ingeënt. Onder 80- tot 84-jarigen is 42 procent ingeënt, maar dit is wel aanzienlijk meer dan in de week ervoor.