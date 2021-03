Nog altijd storing Belastingdienst, niet alle aangiftes lukken

De Belastingdienst heeft nog altijd last van een storing, waardoor het niet altijd mogelijk is om aangifte te doen. De oorzaak van het probleem is nog niet duidelijk, daar wordt nog naar gezocht, geeft een woordvoerder van de fiscus aan. Sprake van overbelasting door drukte of een doelgerichte poging om met veel inlogpogingen de site offline te halen, een zogeheten ddos-aanval, is er niet.

Maandag staken de problemen de kop op toen particulieren en ondernemers voor het eerst hun aangifte inkomstenbelasting konden doen. Dat is traditioneel een drukke dag met aangiftes, aldus de zegsman. Daardoor kwamen er ondanks de storing toch al ruim 225.000 aangiftes binnen.

Volgens de woordvoerder wordt er dag en nacht gewerkt aan het oplossen van de technische problemen. Tot dat gelukt is, geeft de Belastingdienst het advies om op een later tijdstip nogmaals te proberen aangifte te doen als het niet meteen lukt.