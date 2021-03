Ruim 13 miljoen mensen mogen stemmen voor de Tweede Kamer

Ongeveer 13,2 miljoen mensen zijn kiesgerechtigd voor de Tweede Kamerverkiezingen deze maand. Dat heeft het CBS becijferd. Ruim 2,4 miljoen kiesgerechtigde 70-plussers mogen vanwege het coronavirus per post stemmen. Dit is ruim 18 procent van het totaal aantal kiesgerechtigden.

Van de 2,45 miljoen 70-plussers heeft 1,5 procent geen Nederlandse nationaliteit. De Noord-Hollandse gemeente Laren telt met 32 procent relatief de meeste 70-plussers.

Sinds de verkiezingen voor de Tweede Kamer in maart 2017 zijn ruim 883.000 jongeren 18 jaar geworden. Circa 810.000 van hen mogen voor het eerst voor een Tweede Kamerverkiezing een vakje rood kleuren. De overige bijna 73.000 (8,3 procent) zijn niet kiesgerechtigd, omdat zij niet over de Nederlandse nationaliteit beschikken.

Bijna 93 procent van de inwoners van Nederland vanaf 18 jaar is kiesgerechtigd: zij hebben de Nederlandse nationaliteit. Van alle inwoners met een migratieachtergrond is 70 procent kiesgerechtigd. Onder mensen met een migratieachtergrond uit de eerste generatie, mensen die in het buitenland geboren zijn, is dat bijna 54 procent (1,15 miljoen mensen). Bij de tweede generatie, in Nederland geboren en van wie minstens één ouder in het buitenland geboren is, is 98 procent stemgerechtigd.

Ook Nederlanders die in het buitenland wonen, mogen stemmen, maar die zijn in deze berekening van het CBS niet meegenomen.