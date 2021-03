Terrassenacties beëindigd na waarschuwingen

Op diverse plekken in Nederland hebben horecaondernemers dinsdag hun terras enige tijd geopend. Op een aantal locaties zijn mensen er ook voorzien van een hapje en een drankje. De actie was opgezet door ondernemers van tientallen regionale afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN), maar werd korte tijd daarna beëindigd nadat waarschuwingen werden uitgedeeld door politie en handhavers.

Het zwaartepunt van actie waarmee werd geprotesteerd tegen de coronasluiting van de horeca lag in Breda. Op diverse plekken in de stad zetten kroegeigenaren even na 12.00 uur hun tafels en stoelen buiten, keurig op 1,5 meter afstand van elkaar. De terrassen stroomden snel vol en er werd de nodige koffie en bier geschonken. Na ongeveer een half uur sloten de terrassen omdat gemeenten dreigden met het opleggen van een coronaboete. Die bedraagt ongeveer 4000 euro.

Johan de Vos, woordvoerder van de groep afdelingen van KHN, opende ook het terras bij zijn eigen kroeg Boerke Verschuren in Breda. Ook het naastgelegen café Moeke deed mee. Nadat De Vos werd aangesproken door agenten en handhavers, sloot hij het terras. “We hebben een statement afgegeven en laten zien dat we op een verantwoorde manier kunnen opengaan”, zei De Vos.

De horecaondernemer verkeerde in het ongewisse of hij alsnog een boete tegemoet kan zien. Een woordvoerster van de gemeente Breda laat desgevraagd weten dat het “vooralsnog bij een waarschuwing blijft”. Er was al een crowdfundingsactie gestart om een eventuele boete te betalen. De teller staat op meer dan 6500 euro.

De gevel en het terras van De Vos’ café werden de afgelopen nacht besmeurd met ketchup. Ook hebben onbekenden posters met de tekst ‘Johan de V en Paul D. Opengaan = bloed aan je handen. Opruiing is bij wet verboden’ aangebracht. Die ‘tegenactie’ was voor de ondernemer geen reden het terras binnen te houden.

Niet alleen in Breda gingen terrassen open. Ook in onder meer Amsterdam, Haarlem, Rotterdam en Arnhem werden stoelen en tafels buitengezet.