Weekcijfers RIVM: aantal nieuwe gevallen stijgt opnieuw

Het aantal nieuwe coronagevallen loopt verder op. In de afgelopen week zijn meer dan 30.000 besmettingen vastgesteld. Dat is het hoogste aantal sinds eind januari. Het exacte cijfer komt dinsdag in de wekelijkse update van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het instituut meldde vorige week dat er 29.977 positieve tests waren geregistreerd in de week ervoor. In de zes dagen erna zijn er 27.996 gevallen bij gekomen, gemiddeld 4666 per dag. Daarmee zou het weekcijfer dinsdag kunnen uitkomen op 32.000 tot 33.000.

In de weekcijfers meldt het RIVM dinsdag ook hoeveel coronapatiƫnten afgelopen week zijn opgenomen in ziekenhuizen (vorige week 1140, van wie 240 op de intensive care) en hoeveel sterfgevallen zijn gemeld (vorige week 418). Het reproductiegetal steeg vorige week naar 0,99. Dat getal geeft aan hoe snel het virus zich verspreidt onder de bevolking.

Verder meldt het RIVM dinsdag hoeveel mensen tot nu toe zijn gevaccineerd. Vorige week stond de teller op 795.326 personen. Van hen hadden 218.713 ook al de tweede dosis gekregen, waarmee ze in elk geval voorlopig beschermd zouden moeten zijn tegen het coronavirus.