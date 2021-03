4,5 jaar cel voor Keith Bakker wegens verkrachting

Keith Bakker is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4,5 jaar voor verkrachting van een minderjarig meisje dat hij hielp met haar eetstoornis. Bakker reageerde furieus op de uitspraak van de rechtbank in Amsterdam en noemde het “middeleeuws wat u doet”. De voormalige verslavingsgoeroe kondigde meteen hoger beroep aan.

De opgelegde straf is lager dan de zes jaar gevangenisstraf die de officier van justitie had geëist. De officier van justitie had daarnaast ook tbs met dwangverpleging geëist. De rechtbank besloot Bakker geen tbs-maatregel op te leggen, omdat de psychiater en psycholoog hem volledig toerekeningsvatbaar achten.

Bakker zou het meisje vanaf haar zestiende hebben misbruikt in Hilversum, Amsterdam, Londen en Saint-Tropez. Zelf ontkent hij dat hij voor haar achttiende verjaardag seks met haar heeft gehad, maar de rechtbank vindt dit ongeloofwaardig.

“Ze was financieel en emotioneel volledig afhankelijk van u”, aldus de rechtbank in het vonnis. “Het slachtoffer raakte volledig geïsoleerd.” Bakker zit sinds oktober 2019 vast. Hij kreeg in 2012 vijf jaar cel opgelegd wegens misbruik van een aantal meisjes en vrouwen.