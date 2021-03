‘Balie-Syriër’: nooit deelgenomen aan terroristische organisatie

‘Balie-Syriër’ Aziz A. ontkent met klem dat hij ooit heeft deelgenomen aan een terroristische organisatie. Dat zei hij woensdag bij de start van de inhoudelijke behandeling van de zaak tegen hem en zijn broer Fatah (44) in de rechtbank in Rotterdam. Voor de zaak zijn deze en volgende week meerdere zittingsdagen uitgetrokken. Mogelijk gaat de zaak ook in juli nog verder.

A. dook in 2017 ineens op tijdens een bijeenkomst in debatcentrum De Balie in Amsterdam, tijdens de vertoning van een documentaire over het Syrische Raqqa, de hoofdstad van het zelfverklaarde kalifaat van Islamitische Staat (IS). Activisten van de groep Raqqa is Being Slaughtered Silently herkenden hem als jihadistisch strijder.

Volgens het Openbaar Ministerie verkeerde Aziz in de hoogste regionen van Jabhat al-Nusra, waar hij een leidinggevende rol had. Hij wordt ook verdacht van het medeplegen van negentien moorden “met terroristisch oogmerk” in 2012 in Syrië.

De 35-jarige A. zei dat hij informant was van de AIVD en op advies van de inlichtingendienst naar de bijeenkomst in Amsterdam was gegaan. Volgens de Syriër heeft een van de bezoekers die hem herkende de zaak vervolgens groter gemaakt.

De broers werden eind 2018 enkele maanden na elkaar opgepakt en zitten sindsdien in voorlopige hechtenis. De mannen ontkenden eerder al de beschuldigingen.

Aziz is de ex-vriend van de Nederlandse journaliste Ans Boersma, die in 2019 Turkije werd uitgezet vanwege haar connectie met de verdachte. Zij zou hem hebben geholpen met een verblijfsvergunning voor Nederland, terwijl ze wist van de kwalijke zaken waarvan A. wordt verdacht. Ze zou een keer op de tablet van Aziz zijn Twitteraccount hebben ingezien waar hij contact hield met strijders. Aziz sprak daarover met zijn broer, bleek uit een afgeluisterd gesprek. Boersma zou daar “overstuur” op hebben gereageerd.