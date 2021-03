Belastingdienst beperkt aantal mensen dat aangifte kan doen

De storing bij de Belastingdienst waardoor het soms niet mogelijk is om aangifte te doen, is nog steeds niet opgelost. Daarom beperkt de fiscus het aantal mensen dat tegelijkertijd aangifte kan doen “om het ICT-landschap stabiel te houden”. Volgens een woordvoerder is de Belastingdienst op de goede weg om het probleem op te lossen.

De Belastingdienst heeft sinds de start van de aangiftecampagne op maandag te maken met een ernstige technische storing in de onlineaangifte. “Medewerkers werken dag en nacht aan een oplossing. Gisteravond en vannacht zijn er werkzaamheden aan de IT-infrastructuur gepleegd om zo de problemen zo snel mogelijk op te lossen”, aldus een zegsman.

Om mensen succesvol aangifte te kunnen laten doen, wordt het aantal gebruikers dat tegelijk ingelogd kan zijn momenteel beperkt. De Belastingdienst geeft het advies om op een later tijdstip nogmaals te proberen in te loggen als het niet meteen lukt. Het maximumaantal gebruikers wordt later op de dag geleidelijk verhoogd “als de IT-infrastructuur stabiel blijft”.

Naar de oorzaak van de storing wordt nog gezocht. Dinsdag gaf een woordvoerder aan dat er geen sprake was van overbelasting door drukte of een doelgerichte poging om met veel inlogpogingen de site offline te halen, een zogeheten ddos-aanval.

Ondanks de problemen hebben tot woensdagochtend 07.00 uur meer dan 350.000 mensen succesvol aangifte gedaan. Ondernemers en particulieren hebben tot 1 mei om de aangifte over 2020 te doen. Wie voor 1 mei uitstel aanvraagt, heeft tot 1 september om aangifte te doen.