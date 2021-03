CDA geeft in een week 131.000 euro uit aan onlineadvertenties

Politieke partijen schroefden de uitgaven aan advertenties op Facebook, Instagram, Google en Facebook vorige week flink op. Het CDA gaf met bijna 131.000 euro met afstand het meest uit. Dat blijkt uit gegevens van Facebook en Google.

In de week van de eerste grote debatten op Radio 1 en RTL 4 lijken campagneteams ook online de eindsprint in te zetten naar de verkiezingen van 17 maart. De dertien partijen die volgens de Peilingwijzer kans maken op een zetel gaven vorige week (eindigend op zaterdag) samen bijna 316.000 euro uit aan onlineadvertenties, veruit het hoogste bedrag tot nu toe in de campagne. Het gaat hierbij met name om uitgaven van landelijke afdelingen van politieke partijen. Maar aankopen van advertenties voor individuele kandidaten, regionale afdelingen en gelieerde organisaties als jongerenafdelingen zijn ook meegenomen.

Na CDA gaf D66 het meest uit aan internetadvertenties, namelijk zo’n 71.000 euro. Daarna volgen GroenLinks (27.000 euro) en PvdA (23.000 euro). De in de peilingen veruit grootste partij VVD steekt daar met 11.000 euro bescheiden bij af. Nummer twee PVV gaf als gebruikelijk helemaal niets uit aan onlineadvertenties.

Het gros van de internetuitgaven van het CDA gaat naar de landelijke pagina’s van de partij op Facebook en Instagram. Daar zijn vooral lijsttrekker Wopke Hoekstra en tweede op de lijst Pieter Omtzigt te zien. Zo is ruim 5000 euro uitgegeven aan een advertentie met een foto van Hoekstra waarbij staat geschreven: “Kies voor 1 miljoen nieuwe huizen.” Het bereik: zeker 450.000 mensen. Naast de woningmarkt gaan de advertenties over uiteenlopende thema’s, van eenzaamheid, tot het leenstelsel voor studenten en het voornemen om het vertrouwen tussen burger en overheid te verbeteren.

Ook op de pagina van voormalig Lingo-presentatrice en nummer tien van het CDA, Lucille Werner, wordt opvallend veel geadverteerd: vorige week voor een bedrag van ruim 17.000 euro. De advertenties gaan vooral over sociale thema’s als eenzaamheid en kansen op de arbeidsmarkt voor mensen met een handicap.

Deze gegevens komen uit rapporten van Facebook, waaronder ook Instagram valt, en Google, dat onder hetzelfde bedrijf valt als YouTube. Ongeveer 80 procent van de onlineadvertentiegelden van politieke partijen gingen vorige week naar Facebook en Instagram. Facebook communiceert geen precieze bedragen als het om lage uitgaven gaat. De genoemde bedragen zijn daarom schattingen.