De Jonge noemt explosie bij coronateststraat ‘krankzinnig’

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vindt de aanval met een explosief op een coronateststraat in Bovenkarspel “krankzinnig”. Hij heeft gebeld met de GGD “waar iedereen natuurlijk vreselijk is geschrokken”, twittert hij.

“Al ruim een jaar leunen we zwaar op de mensen in de frontlinie. En dan dit. Krankzinnig”, zegt De Jonge. “Laten we achter de mensen blijven staan die keihard werken om ons uit deze crisis halen.”

D66-leider Sigrid Kaag prijst ook de GGD-medewerkers. Zij “strijden elke dag tegen het virus, voor onze gezondheid. Wie hen op deze lafhartige wijze aanvalt, valt ons allemaal aan.”

CDA-voorman en minister van FinanciĆ«n Wopke Hoekstra betuigt op Twitter “diep respect voor alle medewerkers van de GGD. Wat een verschrikkelijke ochtend moet dit voor hen zijn geweest”, schrijft hij. “Je mag het over alles met elkaar oneens zijn, maar dit is echt onacceptabel.”