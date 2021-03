Dit zijn de meest populaire apps van 2020

De apps op onze telefoon: we zijn er zo gewend aan, dat we niet meer doorhebben dat we ze dagelijks gebruiken. Vaak vele malen per dag. De apps die jaarlijks het meest gedownload worden, geven een goede weerspiegeling van onze cultuur. Niet vreemd dus, dat in 2020 de meest gedownloade apps te maken hadden met verbinding en als creatieve uitlaatklep.

Veel tijd online doorgebracht

Volgens Apple zijn de populairste apps en games van 2020 niet alleen innovatief en gebruiksvriendelijk, maar ook handig en cultureel relevant. Het afgelopen jaar was bijzonder, omdat we massaal thuis aan het werk waren, door de overheidsmaatregelen vrijwel nergens naartoe mochten en elke vorm van fysiek contact en uitgaan niet mogelijk was. We hebben veel van onze tijd online doorgebracht, en dat is terug te zien in de apps die we het meest hebben gedownload.

Microsoft Teams

De meest gedownloade gratis iPhone-app in 2020 in Nederland was Microsoft Teams. De meest gedownloade betaalde app was The Wonder Weeks. In de top vijf van de meest gedownloade gratis apps staan Microsoft Teams, Coronamelder, TikTok, DigiD en Zoom. Het nog vrij nieuwe maar inmiddels populaire Houseparty staat op de negende plaats. Veel van de apps hebben te maken met vermaak en verbinding met andere mensen, zoals WhatsApp (zesde plek), Tikkie (dertiende plek) en Netflix (zestiende plek).

App ontwikkelaar

Er blijven apps op de markt komen, en sommige hiervan zijn binnen een korte tijd razend populair. Uiteraard is het belangrijk dat een app goed werkt en dat deze door een professionele app ontwikkelaar is gemaakt. Hierdoor zet je een hoogwaardige app op de markt die gebruiksvriendelijk is. Een goed voorbeeld van een app die binnen een vrij korte tijd door veel mensen is ontdekt, is de app ‘Ommetje’. Deze app is een hit en prijkt momenteel al een tijdje op de eerste plek in de app stores, boven die andere populaire programma’s in coronatijd: Microsoft Teams en Zoom.

Het ging hard met het aantal ommetje liefhebbers toen corona uitbrak. De app die eigenlijk was bedoeld voor het bedrijfsleven werd vanaf 15 april 2020 voor iedereen gratis. Zes weken later waren er al honderdduizend gebruikers. Eind 2020 waren dat er 260.00. Inmiddels zijn er met dank aan de lockdown zo’n zeshonderdduizend gebruikers bijgekomen. De app heeft ervoor gezorgd dat zittend Nederland wat meer in beweging is gekomen. En over beweging gesproken…

Gezondheidsapps

Steeds meer mensen gebruiken apps en draagbare apparaatjes om zelf hun gezondheid en sportieve prestaties in de gaten te houden. Dat is uiteraard een gezonde ontwikkeling, maar het heeft ook een keerzijde. Niet alle apps zijn volledig te vertrouwen en daarbij is het nooit goed om blindelings op een app te vertrouwen. Het luisteren naar het eigen lichaam mag altijd op de eerste plek staan. Bij de ontwikkeling van goede apps is borging van kwaliteit van zorg, toegankelijkheid en zinvol gebruik belangrijk. Dit laat ook zien dat los van de inhoud die uiteraard betrouwbaar moet zijn, het geen overbodige luxe is om een app ontwikkelaar in de arm te nemen, die er onder andere voor zorgt dat een app toegankelijk en makkelijk in gebruik is.