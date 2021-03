Explosief afgegaan bij coronateststraat GGD in Bovenkarspel

Bij de coronateststraat van de GGD in Bovenkarspel (Noord-Holland) is woensdagochtend om 06.55 uur een explosief afgegaan. Er zijn geen gewonden gevallen, wel zijn ramen vernield, meldt de politie. De omgeving is afgezet.

Bij de politie en bij GGD Hollands Noorden was woensdagochtend nog niemand bereikbaar voor commentaar.

De GGD-teststraat, gevestigd aan de Middenweg 7 in Bovenkarspel, ging eind november open. Volgens de GGD heeft de teststraat een maximale capaciteit van 800 testen per dag.