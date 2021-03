Gezondheidsraad adviseert over vitamine D in strijd tegen Covid

De Gezondheidsraad brengt woensdagochtend een advies uit over de waarde van vitamine D bij de preventie van Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt, en luchtweginfecties.

Er is nogal wat discussie over de werking van vitamine D bij het voorkomen van Covid. De staatssecretaris van VWS heeft de Gezondheidsraad gevraagd te adviseren over de mogelijke rol van deze vitamine bij het voorkomen van Covid-19.

Het onderzoek ging niet over de vraag of vitamine D-supplementen helpen bij de klinische behandeling van Covid.