Grote verschillen tussen gemeenten in ontvangen briefstemmen

De eerste uitgebrachte briefstemmen stromen binnen bij de gemeenten. In sommige plaatsen is al veel animo om per brief te stemmen, in andere steden moet het nog op gang komen. In Utrecht zijn de afgelopen dagen al 2300 briefstemmen binnen. Dit is bijna 10 procent van het aantal stemgerechtigden van zeventig jaar of ouder.

De gemeente Breda heeft inmiddels 1200 briefstemmen binnen, Tilburg 140. Lelystad laat weten dat ze twee briefstemmen binnen hebben. Een aantal gemeenten, waaronder Den Haag en Maastricht, is woensdag pas begonnen met het versturen van de briefstembiljetten. Net als de gemeente Eindhoven hebben zij daarom nog geen uitgebrachte stemmen binnen. In Enschede krijgen kiezers hun briefstembiljet tussen donderdag en zaterdag.

Vanwege de lockdown is het tijdens de aankomende Tweede Kamerverkiezingen voor het eerst mogelijk voor 70-plussers om hun stem uit te brengen via de post. Zij ontvingen daarvoor een zogeheten stempluspas. Dat is een speciale stempas voor 70-plussers, waarbij de stemgerechtigde de mogelijkheid heeft om te stemmen per brief. Uiterlijk 11 maart komt daar een tweede envelop bij, met een briefstembiljet erin. Daar kan de briefstemmer zijn keus op aangeven.

Nederlanders die in het buitenland wonen mogen vanouds al per brief stemmen.