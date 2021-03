Hoekstra wil belastingtarieven voor langere tijd vastleggen

CDA-leider Wopke Hoekstra wil af van de vrijwel jaarlijkse aanpassing van veel belastingtarieven. Burgers en bedrijven moeten wat hem betreft voor een langere periode weten waar zij aan toe zijn, het liefst zelfs gedurende de hele periode dat het kabinet er zit. Dat zei hij in een gesprek met de ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland.

Ondernemers vragen volgens Hoekstra in gesprekken die hij met ze voert echt niet alleen maar om zo laag mogelijke belastingtarieven. “Wat ze wel vaak zeggen is: doe me nou een lol, spreek een tarief af – ik snap ook wel dat het niet voor tien jaar is, maar doe het nou wel voor een kabinetsperiode”, zei Hoekstra. “Dat is een van de dingen die ik ook ga inbrengen.” Ondernemers willen graag duidelijkheid, omdat zij voor investeringen vaak langjarige verplichtingen moeten aangaan.

Een ondernemer die Hoekstra ernaar vroeg, sprak van “jojobeleid”. “Het is ook een ergernis van mij”, zei de CDA-voorman (tevens demissionair minister van Financiën) daarop. “Er wordt een regeerakkoord gesloten. Soms wordt echt ijzerenheinig aan de meest rare dingen vastgehouden, zonder dat er dat er voortschrijdend inzicht is. Maar er is één ding dat elke zomer verandert, en dat zijn de belastingtarieven.”

Voor de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting, “en al die andere belastingen” wil Hoekstra naar “een andere systematiek” toe. Hij belooft zich daar in de komende formatie hard voor te gaan maken. De boodschap moet worden: “hier kan je, in ieder geval zolang dit kabinet er zit, op rekenen”.