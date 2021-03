Jongeren krijgen taakstraf bij NS na strafbaar feit op station

Jongeren tussen de 12 en 18 jaar die een strafbaar feit plegen op een station of in een trein kunnen voortaan een taakstraf opgelegd krijgen die uitgevoerd moet worden op het station. De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) en NS hebben daarover een samenwerkingsovereenkomst getekend.

“Jongeren die hun taakstraf uitvoeren in de omgeving waar zij schade hebben aangericht, worden bewuster van de gevolgen daarvan. Met als belangrijkste doel dat zij in de toekomst niet nogmaals dezelfde fout maken”, aldus de NS.

Als de rechter besluit dat een jongere een taakstraf krijgt, zorgt de RvdK voor een passende werkplek waar de taakstraf wordt uitgevoerd. Een taakstraf op het station kan geadviseerd worden bij bijvoorbeeld zwartreizen, het vernielen van stationsmeubilair of graffiti spuiten. De taakstraf bij NS zal vooral bestaan uit taken zoals het schoonmaken van een stationshal of het verwijderen van zwerfafval.

Volgens Herke Elbers, algemeen directeur van de RvdK, is de NS de eerste grote organisatie waarmee een samenwerking als deze wordt aangegaan. “We willen gaan verkennen of andere landelijke organisaties hier ook voor openstaan”, aldus Elbers.