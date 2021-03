Nederland krijgt eerste testlab voor grote elektrische voertuigen

In Arnhem verrijst dit jaar een internationaal openbaar toegankelijk testlab voor elektrische voertuigen. In het testlab kunnen naast elektrische auto’s ook bussen, vrachtwagens en laadpalen worden getest op de mogelijkheden voor snel laden. Volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is het project wereldwijd de eerste in zijn soort.

“Als een bedrijf dat bijvoorbeeld groene vrachtwagens ontwikkelt wil laten testen of die voertuigen geschikt zijn voor snel laden, moet het op dit moment zelf een testlab bouwen. Het lab in Arnhem is openbaar toegankelijk voor bedrijven van over de hele wereld.”

Ook voor kleinere elektrische voertuigen zoals auto’s zijn al wel testlabs beschikbaar, maar die zijn volgens het ministerie evengoed vaak niet voor iedereen toegankelijk. “De laadtechniek voor auto’s is bovendien al redelijk ver ontwikkeld”, aldus de woordvoerder.

Het project is een samenwerking tussen het ministerie, de provincie Gelderland en netbeheerders. “Met dit testlab willen we vooral de ontwikkeling van grotere groene voertuigen, zoals bussen en vrachtwagens, stimuleren.”