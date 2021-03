Rechtbank velt vonnis in misbruikzaak Keith Bakker

De rechtbank in Amsterdam doet woensdag uitspraak in de zaak tegen Keith Bakker. De voormalige verslavingsgoeroe is aangeklaagd voor verkrachting van een minderjarig meisje dat hij hielp met haar eetstoornis.

De officier van justitie heeft een gevangenisstraf van zes jaar en tbs met dwangverpleging geĆ«ist. Het OM verwijt ‘dokter Keith’ ook dat hij nog als hulpverlener heeft gewerkt, terwijl hij sinds 2012 een beroepsverbod heeft. Als het aan het OM ligt, krijgt de 60-jarige Bakker nogmaals een beroepsverbod van dertien jaar.

Bakker zou het meisje vanaf haar zestiende hebben misbruikt in Hilversum, Amsterdam, Londen en Saint-Tropez. Zelf ontkent hij dat hij voor haar achttiende verjaardag seks met haar heeft gehad.

Bakker zit sinds oktober 2019 vast. Hij is recent onderzocht in het Pieter Baan Centrum. De psychiater en psycholoog achten hem volledig toerekeningsvatbaar, maar het OM concludeert op basis van het PBC-rapport dat hij licht verminderd toerekeningsvatbaar is, gezien zijn antisociale persoonlijkheidskenmerken die aan het licht zijn gekomen.

Bakker, bekend van televisieprogramma’s, kreeg in 2012 vijf jaar cel opgelegd wegens misbruik van een aantal meisjes en vrouwen.