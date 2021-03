Saba vaccineert 85 procent van volwassenen in ruim een week

De overheid van Saba heeft dinsdag laten weten dat na een hele week vaccineren meer dan 85 procent van de volwassen bevolking een inenting heeft gekregen tegen corona. Het gaat in totaal om 1328 personen, meer dan 70 procent van de totale bevolking van het kleinste Caribische eiland van het Nederlandse Koninkrijk.

Saba, met bijna tweeduizend inwoners, kende sinds april vorig jaar hele strenge maatregelen. Het liet nauwelijks mensen binnen en had daarmee voor het grootste deel van de pandemie geen coronabesmettingen. In totaal zijn er vijf besmettingen geregistreerd sinds maart 2020. Niemand is er aan de gevolgen van het virus overleden.

De vaccinatiecampagne begon maandag 22 februari, nadat Nederland drie dagen eerder 1500 Moderna-vaccins had afgeleverd, en verliep voorspoedig. Volgens de overheid van Saba heeft het nu de hoogste vaccinatiegraad binnen het Koninkrijk en heeft het ook wereldwijd een van de hoogste dekkingen. Het eiland wil op 1 mei opnieuw opengaan voor toerisme. Over enkele weken komt naar verwachting de volgende lading Moderna-vaccins. De overheid hoopt eind maart de tweede vaccinatieronde te kunnen voltooien.

De voortvarendheid van Saba is in vergelijking met andere Caribische eilanden van het Koninkrijk indrukwekkend. Curaçao, dat sinds 24 februari vaccineert, heeft zo’n 160.000 inwoners. Tot nu toe zijn daar tweeduizend mensen gevaccineerd. Sint Eustatius, met iets meer dan drieduizend inwoners vergelijkbaar met Saba, telde afgelopen maandag – een week na het begin van de vaccinatieronde – veel minder gevaccineerden, namelijk 681.