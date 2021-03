Belastingdienst verlengt termijn belastingaangifte wegens storing

De Belastingdienst verlengt de termijn om belastingaangifte te doen over 2020 met een week vanwege de ontstane technische storing bij de fiscus. Daar hadden veel mensen last van die deze week aangifte wilden doen. De inlevertermijn loopt nu tot 8 mei, in plaats van tot 1 mei.

Inmiddels komen er weer zo’n 10.000 aangiften per uur binnen. Het aantal mensen dat tegelijkertijd aangifte kan doen, is nog steeds minder dan normaal en wordt in de loop van de dag verhoogd. “We lijken erin geslaagd te zijn om de technische storing op te lossen die zorgde voor problemen bij het doen van online aangifte. Aangifte doen wordt weer beter mogelijk”, belooft de Belastingdienst.

De Belastingdienst heeft sinds de start van de aangiftecampagne te maken met een ernstige technische storing in de onlineaangifte. “We hebben vooraf veel getest, toen zijn de problemen niet ontdekt”, aldus de fiscus. Naar de oorzaak van de storing wordt nog steeds gezocht.

Niet iedereen had met de problemen te maken. Donderdagmiddag hadden ruim een half miljoen mensen wel succesvol aangifte gedaan via de website van de Belastingdienst en via de app.

Ook de termijn om uitstel aan te vragen en de garantietermijn worden met een week verlengd. Iedereen die voor 8 april aangifte doet, krijgt voor 1 juli bericht. Wie voor 8 mei uitstel aanvraagt, heeft tot 1 september de tijd om aangifte te doen.