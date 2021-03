Demonstrant met ploertendoder op Museumplein komt vrij

De man die in januari tijdens de avondklokrellen op het Museumplein een politiepaard zou hebben mishandeld, komt op vrije voeten. De politierechter van de rechtbank in Amsterdam heeft donderdag zijn voorarrest geschorst. Hij mag de inhoudelijke zitting op 8 april in vrijheid afwachten. Wel krijgt de man een locatieverbod. Hij mag niet in de omgeving van het Museumplein in Amsterdam komen.

Melvin B. (36) werd zondag 17 januari gearresteerd tijdens een verboden en uit de hand gelopen demonstratie tegen de coronamaatregelen. De officier van justitie verdenkt de oud-militair uit Purmerend ervan dat hij tijdens de rellen een of meer paarden van de bereden politie heeft geslagen met een ploertendoder, een wapenstok met een loden kop erop. Daarnaast wordt hem verweten dat hij het bevel om het Museumplein te verlaten niet heeft opgevolgd. Behalve de ploertendoder had hij tijdens de demonstratie ook een opvouwbaar mes op zak.

B. geeft toe dat hij de ploertendoder naar de demonstratie heeft meegenomen, maar ontkent dat hij een paard heeft geslagen. Daar zijn ook geen beelden van, zegt zijn advocaat Wieteke Drummen. Ze wil daarom drie politieruiters oproepen als getuige voor de inhoudelijke zitting in april. De officier van justitie heeft daar geen bezwaar tegen.

De advocaat van B. opperde in de rechtbank dat het politiepaard tijdens de rellen gewond kan zijn geraakt door een rondvliegende steen. Ze wil de politieruiters vragen of zij een verband zien tussen het letsel en de ploertendoder waarover zij in hun proces-verbaal spreken.

De officier was het niet eens met het schorsen van het voorarrest van B. Daarvoor vindt hij de feiten te ernstig: “Meerdere ruiters zeggen dat hun paarden geslagen zijn en dat een paard geraakt is.” De officier is bovendien van mening dat de uiteindelijke straf voor B. meer zal zijn dan de zes weken die hij in voorarrest heeft gezeten. “Veertig relschoppers kregen al forse straffen opgelegd. In deze zaak is het wapen strafverzwarend”, aldus de officier.

De verdachte heeft in de cel inzicht gekregen, gaf hij aan. Hij beloofde de politierechter niet meer demonstraties te bezoeken: “Ik ga er niet meer heen. Ik heb mijn lesje wel geleerd. Zes weken vast is zenuwslopend.”

Dat het politiepaard gewond raakte, leidde tot veel ophef. Dierenbelangenorganisaties pleitten er na het incident voor dat de politie stopt met de inzet van honden en paarden bij rellen en oproer.