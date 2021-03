Rechter beslist over stoppen vervolging hoofdverdachte Ruinerwold

De rechtbank in Assen beslist donderdag of de strafvervolging van Gerrit Jan van D., de hoofdverdachte in de Ruinerwoldzaak, moet worden gestaakt of doorgezet. Het Openbaar Ministerie wil stoppen met de zaak tegen Van D., omdat hij door zijn medische toestand niet terecht kan staan.

Van D. (68) liep in 2016 ernstige en blijvende hersenschade op door een beroerte. Mede op basis van bevindingen van gedragsdeskundigen heeft het OM vastgesteld dat Van D. fysiek en verstandelijk te zwak is om te worden berecht. Voortzetting van de vervolging zou zijn recht op een eerlijk proces schenden, aldus justitie.

Hij wordt onder meer verdacht van jarenlange vrijheidsberoving van zes van zijn negen kinderen, die hij tegen hun wil zou hebben vastgehouden op een afgelegen boerderij nabij het Drentse dorp Ruinerwold. De zaak kwam in oktober 2019 aan het licht. Van D. en medeverdachte Josef B. (vriend van Van D. en klusjesman) werden opgepakt.

Van D.’s advocaten hebben al veel eerder gezegd dat strafvervolging nagenoeg ondoenlijk was, gezien de grote gezondheidsproblemen van hun cliënt. Als de rechtbank de zienswijze van het OM en de raadslieden volgt, zal Van D. op vrije voeten komen. Hij heeft aangegeven dat hij weer bij een aantal van zijn kinderen wil gaan wonen. Zijn oudste kinderen hebben daarover hun diepe bezorgdheid uitgesproken. Zij vrezen dat Van D. in zijn oude gewoontes vervalt en de betrokken kinderen vergaand en negatief zal beïnvloeden.