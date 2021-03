Tips hoe je een waslabel op de juiste manier leest

Kleding wassen: we doen het dagelijks. De juiste verzorging en reiniging van kleding kan een hele uitdaging zijn. Een wollentrui kan zomaar twee maten kleiner uit de wasmachine tevoorschijn komen of een zijde blouse is opeens niet meer zo mooi als toen je deze kocht. Als je goed voor je kleding wilt zorgen en de levensduur ervan wilt garanderen, moet je het waslabel lezen. Dit geldt vooral voor zijde en wollen kleding, maar ook voor gekleurd katoen of synthetische materialen.

Waardevolle informatie

Elk kledingstuk heeft een waslabel, waarop je normaal gesproken vijf basisvoorschriften vindt, die jou vertellen hoe je het kledingstuk op de juiste manier moet wassen, drogen en strijken. Daarbij geven sommige waslabels ook tips voor een professionele reiniging en welke bleekmiddelen je kan gebruiken. Een waslabel biedt waardevolle informatie, dat niet altijd door iedereen gelezen wordt. Het lijkt voor sommige mensen niet belangrijk, maar de informatie kan een hoop geld besparen. Een waslabel is niet alleen een handleiding, maar steeds vaker ook een marketing product. Hoge kwaliteit waslabels zijn steeds populairder onder ondernemers en kunnen tegenwoordig helemaal zelf ontworpen worden.

Wassen

Het eerste symbool op een waslabel vertelt ons iets over het wassen, de wastobbe. Het geeft weer of een kledingstuk in de wasmachine gewassen mag worden en op welke temperatuur. Als er een streep door het wassymbool staat, betekent dit dat het professioneel gereinigd moet worden. Als er een symbool voor handwas in het label staat, dan kan je het handwasprogramma gebruiken of ouderwets het kledingstuk met de hand wassen in een teiltje.

Speciaal wasprogramma

Als er onder de wastobbe een balk wordt weergegeven, betekent dit dat het kledingstuk in het antikreukprogramma gewassen moet worden. Hiervoor kan je het programma ‘fijne was’ of ‘kreukherstellend’ kiezen. Deze balk laat ook zien dat je de hoeveelheid was die je in de machine stopt beperkt moet houden. Staan er twee balkjes onder de wastobbe? Dan moet je voor een speciaal wasprogramma kiezen. Dit kan een programma voor wol, zijde of kasjmier zijn. Heeft jouw wasmachine dit niet? Kies dan voor een handwasprogramma. Als de kledingstukken behoorlijk vervuild zijn, is een professionele reiniging een betere optie.

Bleken en drogen

Vervolgens staan er wassymbolen voor bleken en drogen in een waslabel. Voor bleken wordt het symbool van de driehoek gebruikt. Vrijwel alle waspoedermiddelen bevatten bleekmiddelen die ervoor zorgen dat lelijke verkleuringen uit heldere stoffen verdwijnen. Nu is het wel zo, dat niet alle stoffen met bleek behandeld mogen worden. Het gebruik van het verkeerde wasmiddel is een van de meest voorkomende fouten die gemaakt worden als het om wassen gaat. Het symbool het vierkantje laat zien hoe je een kledingstuk het beste kunt drogen. Kan dit met de droger of moet het aan een rekje hangen? Als er een streep door het vierkantje staat, mag de kleding dus niet in de droger. Het aantal puntjes in het vierkant laten zien of je een kreukherstellend programma moet gebruiken.

Strijken en reiniging

Ten slotte heb je nog het symbool voor het strijkijzer, die makkelijk te herkennen is. Hoe meer puntjes er in het strijkijzer staan, hoe heter het mag worden gestreken. En dan heb je nog het symbool voor professionele of chemische reiniging. Dit is meestal een cirkel met daarin een letter. Bij dergelijke wasvoorschriften, wordt een professionele reiniging aanbevolen. De letters in de cirkels geven daarbij de verschillende oplosmiddelen aan die bij de chemische reiniging gebruikt mogen worden. wassen.