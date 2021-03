Afgelopen etmaal 4727 coronabesmettingen gemeld

Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn er 4727 nieuwe coronagevallen bij gekomen. Dat is iets boven het gemiddelde, want in de afgelopen week registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gemiddeld 4470 gevallen per etmaal. Dat gemiddelde begint de laatste tijd wat stabieler te worden.

Amsterdam telde het hoogste aantal positieve tests. In de hoofdstad werd het virus bij 224 inwoners vastgesteld. Rotterdam telt 147 nieuwe gevallen en Den Haag 131. Daarna volgen Zaanstad (77) en Tilburg (76). De gemeenten Utrecht en Oss telden beide 73 bevestigde besmettingen.

Het aantal sterfgevallen door corona steeg afgelopen etmaal met 32. Voor een vrijdag is dat bijzonder weinig, het is het laagste aantal op een vrijdag sinds 16 oktober.

Sinds het begin van de uitbraak, iets meer dan een jaar geleden, zijn meer dan 1,1 miljoen Nederlanders positief getest. Het aantal sterfgevallen kan in de loop van volgende week boven de 16.000 uitkomen. De werkelijke aantallen besmettingen en coronadoden liggen hoger.