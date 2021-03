Bonaire scherpt coronamaatregelen aan

Op Bonaire gelden vanaf vrijdag 18.00 uur (lokale tijd) tot in ieder geval 20 maart aangescherpte coronamaatregelen om een toename van het aantal besmettingen op het eiland tegen te gaan. Op Bonaire zijn nu 55 mensen besmet, een week eerder waren dat er nog zestien.

Die besmettingen leidden onder meer tot een grotere druk op de gezondheidszorg. Door de beperkingen moeten niet-noodzakelijke winkels, contactberoepen, sportinstellingen, casino’s en bioscopen hun deuren tijdelijk sluiten. Bij restaurants en cafés mag alleen eten worden afgehaald, tot 22.00 uur.

In noodzakelijke winkels, zoals apotheken en supermarkten, mag maar één persoon per huishouden naar binnen. Thuis is het niet toegestaan meer dan één persoon te ontvangen.

De coronavaccinaties gaan gewoon door. Ook blijven de scholen open.