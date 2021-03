Coronavirus verspreidt zich minder snel, reproductiegetal omlaag

Het coronavirus verspreidt zich minder snel onder de bevolking. Het reproductiegetal is vrijdag verlaagd van 1,14 naar 1,04. Bij dat cijfer besmet een groep van 100 coronapatiënten gemiddeld 104 anderen. Bij een getal van 1 blijft de uitbraak redelijk stabiel. Hoe verder het cijfer erboven komt, hoe sneller het virus zich verspreidt. Bij een getal onder de 1 kan de uitbraak langzaam doven.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) komt voortaan twee keer in de week met het reproductiegetal. Elke dinsdag en vrijdag wordt het cijfer op het coronadashboard van de overheid gezet. Het duurt een paar weken voordat het getal kan worden uitgerekend, het cijfer van vrijdag heeft betrekking op 18 februari. Op 13 februari was het reproductiegetal 1,16, het hoogste niveau sinds begin december.

Het RIVM meldt voortaan ook twee keer in de week hoeveel mensen in Nederland corona hebben en anderen kunnen besmetten. Dat zijn er nu waarschijnlijk ongeveer 93.000. Bij de eerste golf in maart vorig jaar waren dat er waarschijnlijk ongeveer 160.000, net als half oktober en eind december.