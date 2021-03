Depressie Vereniging vraagt hulp bij wegwerken wachtlijst

De Depressie Vereniging heeft staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in een ‘brandbrief’ om hulp gevraagd bij het wegwerken van de enorme wachtlijst voor zogenoemd ‘lotgenotencontact’. Mensen met een depressie hebben het tijdens deze coronacrisis extra moeilijk, aldus de vereniging.

De vereniging biedt aan mensen die dat nodig hebben contact aan, onder meer via een speciaal telefoonnummer en online. Maar door de coronacrisis is het aantal mensen dat de vereniging weet te vinden enorm toegenomen. “De vraag overstijgt de mogelijkheden om steun te bieden, wat betekent dat de vereniging al lange tijd nee moet verkopen aan mensen die het keihard nodig hebben”, aldus de vereniging, die zegt dit onacceptabel te vinden, “zeker omdat bij velen sprake is van ernstig psychisch lijden”.

Het ontbreekt de vereniging naar eigen zeggen aan voldoende menskracht en financiƫle middelen om tegemoet te komen aan de vraag. Via de brandbrief hoopt de vereniging wel het benodigde geld binnen te krijgen. Volgens de Depressie Vereniging lijden jaarlijks 700.000 mensen in Nederland aan een depressie.