Kaartje Fieldlab-evenement geeft geen uitzondering voor avondklok

Bezoekers van de proefevenementen van Fieldlab Evenementen moeten zorgen dat ze voor de avondklok van 21.00 uur weer thuis zijn. De deelnemers aan het experiment krijgen geen uitzondering voor die coronamaatregel. Dat laat een woordvoerder van Fieldlab weten. De evenementen duren tot 19.00 uur.

Het gaat daarbij om het concert van André Hazes in de Ziggo Dome, het dancefeest in de Ziggo Dome, het popfestival op het festivalterrein van Lowlands in Biddinghuizen en het dancefestival op datzelfde terrein. Die vinden respectievelijk plaats op 6, 7, 13 en 14 maart.

De proefevenementen van Fieldlab Evenementen behoren tot een gezamenlijk initiatief van zowel de zakelijke als de publieksevenementensector en de overheid. Daarbij wordt gekeken hoe evenementen tijdens de coronacrisis weer op een veilige manier georganiseerd kunnen worden. Eerdere evenementen in die serie waren een theatervoorstelling van Guido Weijers, een congres en een voetbalwedstrijd.