Man aangehouden in Dordrecht voor explosie in woonwijk

In Dordrecht zijn donderdagavond meerdere ruiten en een auto beschadigd geraakt toen een explosief ontplofte in de Wantijstraat. Een 39-jarige man die in de straat woont is aangehouden. Volgens RTV Rijnmond gooide hij het explosief vanuit zijn woning.

Burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht spreekt op Twitter van een “onrustige avond” in zijn stad. Naast de explosie in een woonwijk, werd bij een gevangenis minutenlang vuurwerk afgestoken vanwege de zeventigste verjaardag van een gedetineerde, schrijft Kolff op Twitter.

Volgens Het Parool was het vuurwerk voor drugscrimineel Henk Orlando R., alias de Zwarte Cobra. R. werd in januari overgebracht vanuit de Verenigde Staten, waar hij zestien jaar vastzat wegens voorgenomen drugssmokkel. In Nederland moet R. nog een restant van een oude straf uitzitten. Ook wil het Openbaar Ministerie hem vervolgen voor zijn mogelijke rol in een moordzaak uit 1993.