NS laat mensen via Clubhouse meeluisteren met treingesprekken

Op het sociale medium Clubhouse kun je vanaf volgende week naar fictieve gesprekken in de trein luisteren. De NS wil met dit gebaar laten weten dat het bedrijf reizigers mist.

“De Avondspits” is van maandag 8 tot en met vrijdag 12 maart tussen 17.30 en 17.50 te beluisteren op de app. De scenario’s, geschreven door Oscar Kocken en Daan Windhorst, kunnen grappig, spannend, liefdevol of dramatisch zijn, net als het echte leven in de trein. Op basis van de verhalen voeren acteurs Jiles Flinterman, Boris van Bommel, Victorine Plante en Henke Tuinstra geïmproviseerde gesprekken.

“Door corona hebben we minder contact met onbekenden”, zegt de NS, “onder meer doordat mensen haast niet meer met de trein gaan.” Met de Avondspits wil de NS toevallige interacties, of het per ongeluk opvangen van een gesprek in de coupé, nabootsen. Zo kan je volgens de NS toch nog een inkijkje in andermans leven krijgen.

Clubhouse is een nieuw sociaal medium waar mensen van over de hele wereld samenkomen om met elkaar te praten. De app is op dit moment beschikbaar voor Apple-gebruikers en alleen toegankelijk op uitnodiging.