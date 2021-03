Partijen eisen reactie Dekker op situatie jeugdgevangenissen

Kamerleden willen opheldering van demissionair minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) over de situatie in jeugdgevangenissen. De veiligheid van zowel het personeel als jongeren in justitiële jeugdinrichtingen is in het geding door “structurele overbelasting” van de inrichtingen, concludeerden drie inspecties donderdag.

Dekker (VVD) besloot in 2019 en 2020 twee van de zeven justitiële jeugdinrichtingen te sluiten. En dat terwijl inrichtingen kampen met een bedden- en personeelstekort en het aantal jeugddelinquenten sinds 2018 toeneemt, aldus de Inspecties Justitie en Veiligheid, Onderwijs en Gezondheidszorg en Jeugd. Ook de problematiek van jongeren in inrichtingen is zwaarder geworden. Het afgelopen jaar zijn er drie “groepsopstanden” in verschillende inrichtingen geweest, waarbij jeugddelinquenten vernielingen aanrichtten.

GroenLinks wil dat de minister “zo snel mogelijk opheldering” geeft over de situatie in de jeugdinrichtingen. “Ik ben geschrokken, maar niet verrast”, zegt Niels van den Berge. “Dit is precies waarom wij ons verzet hebben tegen de sluiting van justitiële jeugdinrichtingen. De VVD is tien jaar lang met personeel en gedetineerden omgegaan als een boekhouder met cijfers.”

“Als we minister Dekker de vrije hand hadden gegeven, had hij nog meer plekken gesloten”, zegt Madeleine van Toorenburg van coalitiepartner CDA. Ze eist een actieplan van de minister. Ook de SP roept Dekker op met een inhoudelijke reactie te komen. Michiel van Nispen: “Dit kan echt niet. Dit levert risico’s op voor de jongeren en voor het personeel. Het had nooit zo ver mogen komen, maar het is het gevolg van slecht beleid.”