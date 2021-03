Plofkraak op juwelier in Utrecht, een verdachte aangehouden

Een juwelier op de Choorstraat in het centrum van Utrecht is in de nacht van donderdag op vrijdag doelwit geweest van een plofkraak. Een verdachte is aangehouden, meldt de politie, naar twee anderen wordt nog gezocht. Vermoedelijk reden ze na de kraak weg op een motorscooter.

De plofkraak, die rond 04.00 uur plaatsvond, richtte veel schade aan, laat de politie weten. Kort daarna werd via Burgernet gemeld dat in de Utrechtse wijk Lunetten gezocht werd naar een motorscooter met daarop drie mensen.

Hoe de verdachte werd aangehouden, is niet bekend. Op sociale media wordt gemeld dat er een helikopter boven de buurt hing.