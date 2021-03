‘Steun voor ov nodig, anders gaat rekening naar de reiziger’

Hogere tarieven of een verminderd aanbod dreigen in het openbaar vervoer. Daarvoor waarschuwt Reizigersvereniging Rover in een brief aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur). Rover vraagt het Rijk om voldoende financiële steun voor de ov-sector, vanwege het maatschappelijk belang van openbaar vervoer. Anders is de kans groot dat de reiziger de dupe wordt.

Het Rijk heeft de sector een vergoeding verleend tot en met het derde kwartaal van dit jaar. Dit om het aanbod op peil te kunnen houden tijdens de coronacrisis. Dit dreigt te mislukken, stelt Rover. De vereniging ziet veel plannen met forse verminderingen in de kwantiteit en kwaliteit. Dat geldt voor NS maar ook voor het regionale en stedelijke vervoer. “Dat betekent dat de reiziger de rekening gepresenteerd krijgt”, concludeert Rover-directeur Freek Bos.

Rover wijst erop dat het openbaar vervoer tot 2030 juist een groei moet doormaken in verband met het klimaatakkoord, grootschalige woningbouw en plannen voor autoluwe steden. De vereniging pleit daarom voor een herstelplan en komt met een aantal suggesties. “Er zijn meerdere maatregelen denkbaar die het openbaar vervoer helpen”, stelt Bos. “Naast financiële steun kan worden gedacht aan het verleiden van de reiziger om terug te keren in het openbaar vervoer, bijvoorbeeld door lagere btw op tickets.” Rover vindt dat de staatssecretaris snel met de sector in gesprek moet gaan.