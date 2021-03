Storing bij Belastingdienst lijkt opgelost

De technische storing waarmee de Belastingdienst sinds maandag kampt, lijkt te zijn opgelost. Dat laat een woordvoerder weten. Volgens hem is er nu een stabiele situatie.

Het aantal mensen dat tegelijkertijd aangifte kan doen via Mijn Belastingdienst is op dit moment nog relatief beperkt. Dat komt omdat de Belastingdienst zo de systemen stabiel wil houden en ervoor wil zorgen dat succesvol aangifte doen mogelijk blijft als men is ingelogd. “We proberen zo snel mogelijk de capaciteit verder op te schalen.”

Niet iedereen had met de problemen te maken: inmiddels hebben zo’n 800.000 mensen sinds maandag aangifte gedaan. Vrijdag verwacht de Belastingdienst op in totaal 1 miljoen aangiftes uit te komen.

Vanwege de problemen van deze week besloot de Belastingdienst donderdag mensen meer tijd te geven voor het doen van aangifte. De uiterste inlevertermijn loopt nu tot 8 mei, in plaats van tot 1 mei. Bovendien verschuift ook de garantietermijn een week: iedereen die voor 8 april (was 1 april) aangifte doet, krijgt voor 1 juli bericht.