Woningnood is hoog: met name starters trekken aan het kortste eind

Een geschikt huis vinden in Nederland: het is momenteel een grote uitdaging. Ons land heeft te kampen met een grote woningnood. De meeste politieke partijen zijn het over één onderwerp roerend eens: er moet meer gebouwd worden om de woningnood te bestrijden. Dat valt op te maken uit de verkiezingsprogramma’s. Er is een tekort aan zo’n 330.000 huizen en met name starters komen nauwelijks aan de bak.

Iedereen kan ermee te maken krijgen: de behoefte aan een koop- of huurwoning, maar dit niet kunnen vinden. Huizenbezitters kiezen er noodgedwongen voor om in hun huis te blijven en gaan voor een verbouwing, ouderen kunnen met moeite een woning vinden die past bij hun laatste levensfase en starters die op zoek zijn hun eerste huis, hebben het momenteel al helemaal moeilijk. Er zijn nauwelijks geschikte woningen en als ze er al zijn, moet je er gisteren bij zijn. Daarbij zijn ze onbetaalbaar en hebben starters niet de gunstige voorwaarden die de doorstromer wel meeneemt uit de huidige hypotheek. Starters hebben geen zakken met geld of een overwaarde van een koophuis.

Wat kan je zelf doen?

Ook het vinden van een huurwoning kan nogal frustrerend zijn. Er is vaak genoeg te huren, maar de concurrentie is moordend en daarbij moet je een flinke duit met geld op de bank hebben staan. Vaak moet je ook jarenlang ingeschreven staan. Uiteraard hebben we ook zelf een groot aandeel in het wel of niet vinden van een woning, of dit nu huur of koop is. Wat kan je zelf doen? Begin met op te schrijven wat je wensen zijn, dus waar je graag wilt wonen, wat voor woning je zoekt en wat je maximale budget is. We kunnen soms van alles willen, maar die wensen zijn niet altijd reëel. Zo kan je voor 700 euro per maand geen huur appartement in hartje Amsterdam vinden.

Woningplatform

Als je een beeld hebt van wat je graag zou willen, kan je online op zoek gaan naar zowel koop- als huurwoningen. Woningplatform Rentola heeft meer dan elfduizend beschikbare huurwoningen. Op deze site kan je woningen vergelijken en op die manier ook geld besparen. Het is belangrijk dat je naar sites gaat waar het aanbod groot is en waar je evenveel kans maakt als iedereen. Vaak kan je je aanmelden voor huur alerts, waardoor je het laatste huuraanbod in je inbox ontvangt.

Ben proactief

Verder is het belangrijk dat je proactief bent en dat je snel op nieuw aanbod van woningen reageert. Plaats reacties bij advertenties en reageer zo snel mogelijk op reacties van verhuurders. En als het kan, altijd bellen. Dit is beter dan mailen en dit wordt ook door verhuurders gewaardeerd. We horen graag een stem en daarbij kan je je via de telefoon beter onderscheiden. Zorg er tenslotte voor dat je zo snel mogelijk documenten kan aanleveren die nodig zijn, zoals ID, referenties etc.

Zet je netwerk in

Laat je netwerk weten dat je op zoek bent naar een woning. Dé tip kan zomaar uit een hoek komen van waaruit je het niet had verwacht. Hoe meer mensen in jouw omgeving weten dat je op zoek bent, des te beter het is. Plaats een oproep op sociale media, vertel het als je iemand spreekt, zeg het tegen collega’s en kijk of je een Facebookgroep voor huurders kunt vinden. En als dan het moment daar is, dat je een bezichtiging hebt: stel relevante vragen, ben goed op de hoogte van eventueel bijkomende kosten en weet dat als je uiteindelijk niet gekozen wordt, er ergens anders voor jou een woning wacht.