Actrice Renée Fokker is de mol

Tijdens de ontknoping van Wie is de Mol? zaterdagavond is bekend geworden dat oud-voetbalster Roxanne ‘Rocky’ Hehakaija actrice Renée Fokker als de saboteur van het 21e seizoen heeft ontmaskerd. Hehakaija won daarmee de finale en een door de kandidaten bijeen gesprokkeld geldbedrag van 9675 euro, de laagste pot in de geschiedenis van het programma.

Vorige week viel SBS6-verslaggever Charlotte Nijs als verliezend finalist af. Zij had evenveel vragen goed in de test over de identiteit van de mol, maar ze was 21 secondes langzamer dan Hehakaija.

Fokker volgt met haar rol als saboteur NPO Radio 2-dj Jeroen Kijk in de Vegte op. Hij was tijdens het jubileumseizoen, dat afgelopen najaar werd uitgezonden, de mol. Merel Westrik was in 2019 de laatste vrouwelijke saboteur. Zij werd toen in Colombia ontmaskerd door Sarah Chronis.

Het afgelopen seizoen van de kijkcijferhit ging begin januari van start en speelde zich af in Tsjechië. Aan de 21e reeks deden onder anderen Splinter Chabot, Joshua Nolet en Marije Knevel mee. Iedere week kijken miljoenen mensen naar het programma.

Onder de fans ook het ministerie van Buitenlandse Zaken. In een tweet zaterdagavond wordt gememoreerd aan een voetbalproject uit 2019 van Hehakaija. “Rocky is de winnaar van Wie is de Mol. Voor deze Sudanese vrouwen die op het voetbalveld vechten voor meer vrijheid was zij dat sowieso al.” De voetballer heeft laten weten dat ze het geld dat ze heeft gewonnen, doneert aan haar stichting Favela Street, waarmee ze door middel van straatvoetbal een nieuwe generatie sterke rolmodellen in achterstandswijken wil creëren.