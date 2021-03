Dochter Liesbeth List maakt afscheidsdocumentaire over moeder

Omroep Max zendt over twee weken een documentaire uit over de in maart 2020 overleden zangeres Liesbeth List. Zij overleed op 25 maart vorig jaar, ze was toen 78. ‘Het slotapplaus voor mijn moeder’ is gemaakt door haar dochter Elisah Baijens en is vrijdag 19 maart te zien op tv.

“Corona verhindert de grootse uitvaart die haar dochter haar had willen geven. Een uitvaart waar alle fans, vrienden en bekenden van Liesbeth haar de laatste eer hadden kunnen bewijzen”, aldus Omroep Max. “Gedwongen door de situatie wordt Liesbeth in zeer kleine kring gecremeerd, in de hoop dat Elisah haar moeder later alsnog het grootse afscheid kan geven. In haar zoektocht naar de mogelijkheden voor zo’n afscheid spreekt Elisah vakgenoten, fans en vrienden van haar moeder en herdenken en herinneren ze haar.” Tom Egbers, Typhoon, Frank Boeijen en Albert Verlinde hebben meegewerkt aan de documentaire.

List kreeg meerdere prijzen waaronder Edisons, een Gouden Harp en de John Kraaijkamp Musical Award. Ze is bekend van liedjes als Heb het leven lief, Te veel te vaak en Kinderen een kwartje en duetten met Ramses Shaffy, zoals Aan de andere kant van de heuvels en Pastorale.