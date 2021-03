Dolman en Gremdaat blijven in 2021 maandelijks show maken

Margreet Dolman en dominee Gremdaat, twee personages van cabaretier Paul Haenen, blijven dit jaar elke maand een voorstelling maken die online te volgen is. Haenen wil hiermee mensen de kans geven “even de zinnen te verzetten, even op adem te komen, even te relativeren en even warmte te voelen” in deze coronatijd.

Haenen maakt al bijna dertig jaar in december een soortgelijke voorstelling, naar eigen zeggen als tegenwicht voor de deprimerende decembergevoelens die volgens de cabaretier veel Nederlanders ervaren. Deze reeks positieve voorstellingen in zijn eigen Betty Asfalt Theater zijn steevast tot de laatste stoel uitverkocht. Haenen verzorgde deze shows afgelopen december digitaal, door de coronacrisis.

De eerste onlinevoorstelling is volgende week vrijdag, 12 maart. De show is voor digitale ‘bezoekers’ nog drie dagen terug te kijken.